«Самый большой клоун, что я видел». Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А

Президент «Интера» Стивен Чжан в своём «инстаграме» выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино в связи с его методами борьбы с распространением коронавируса.
«Играть с календарём и всегда ставить здоровье людей на второе место. Вы, вероятно, самый большой клоун, которого я когда-либо видел. [Переносы на] 24 часа, 48? 7 дней? Каким будет ваш следующий шаг? И сейчас вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? Как насчёт того, что мы не защищаем своих футболистов и тренеров и просим их играть для вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перерыва?
Да, я обращаюсь к вам. Наш президент Паоло Даль Пино! Позор вам. Пришло время привлечь вас к ответственности! В 2020 году делают так! Каждый человек в мире, неважно, болеет он за «Интер» или «Ювентус» или вообще не поддерживает никакую команду, должен быть в безопасности. Пожалуйста! Это самая важная вещь для вас, вашей семьи и нашего общества», — написал Чжан.
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