«Иисус, я должен уйти от этого гея». Чигринский — о конфликте Ибрагимовича и Гвардиолы

Защитник афинского АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о конфликте нападающего Златана Ибрагимовича и Хосепа Гвардиолы в «Барселоне». Украинец выступал за сине-гранатовых с 2009 по 2011 год.

«В «Барселоне» я больше всего дружил с Иброй и Максвеллом. Златан — очень своеобразный парень. В жизни он такой же, как и на публике. Просто не все правильно его понимают. Люди думают, что Ибра любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Но он не любит, когда ему с этим подыгрывают.

Если не согласен со Златаном, лучше сказать это ему в лицо, он тебя будет больше уважать. Я когда пришёл из «Шахтёра», искры летели, с первых тренировок взял правило «Либо ты, либо тебя». Так вышло, что попал Ибре жёстко, после тренировки он сказал мне: «Браво, Иисус, браво». И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле примерно месяц-полтора.

Помню, играли товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошёл Златан и сказал: «Иисус, я должен уйти от этого гея», имея в виду Гвардиолу. Потом в подтрибунном помещении он объяснил, что больше не мог терпеть такое отношение. Это даже проявлялось в общении. Ибра тогда реально делал погоду, у Пепа не было оснований менять его позицию.

Помню одну ситуацию в полуфинале Лиги чемпионов с миланским «Интером». В первой встрече мы проиграли — 1:3. Первый тайм ответного матча закончился со счётом 0:0. Подходит Гвардиола, говорит какие-то тактические нюансы, а потом в конце выдаёт: «Месси, пожалуйста, сделай что-то». Ибру это просто взбесило.

Потом всё проявлялось всё сильнее и сильнее. Во время тренировок Златан мог в голос говорить: «Ибра, ты топ! Что ты вытворяешь! Все эти олухи не обращают на тебя внимания». Потом мог зайти в раздевалку и начать: «Школьники, я вас тут уничтожаю на тренировке!» — рассказал Чигринский в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».