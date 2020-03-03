Бенитес: когда я был в «Ливерпуле», у нас не было денег. Пришлось продать Алонсо и Торреса

Главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес рассказал о главном недостатке его «Ливерпуля».

«У нас не было денег. В последний год в «Ливерпуле» трансферный бюджет составлял € 17 млн. В такой ситуации сложно конкурировать. Нам приходилось продавать футболистов. Клуб был вынужден расстаться с Маскерано, Хаби Алонсо, Фернандо Торресом. Это был единственный способ догнать конкурентов.

В нынешний «Ливерпуль» хорошо вкладывают уже в течение трёх или четырёх лет. Они совершили несколько удачных трансферов. Кроме того у них есть тренер, к мнению которого прислушиваются владельцы», — приводит слова 59-летнего испанского специалиста Marca.

Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год.