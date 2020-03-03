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Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек

Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек
Футбол / РПЛ 0

Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.

«Я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек. Мои слова, что цель – стать великим тренером? Хорошо быть великим тренером, когда ни за что не отвечаешь. Вроде правильно, вроде неправильно. А тебе за это ничего.

Кержаков говорит, что с игроками я игрок, а с тренерами – тренер? Я же второй тренер. Могу себе позволить поиграть с ребятами в приставку. Дистанцию ни с кем не держу, всегда со всеми на связи. Но панибратства нет. Я для них Владимир Сергеич. Или просто – Сергеич», — приводит слова Быстрова «Российская газета».

Быстров вошёл в тренерский штаб сборной России U17 в прошлом году. В ходе своей карьеры игрока, которая длилась с 2002 по 2018 год, Владимир защищал цвета «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара» и «Тосно». С 2004 по 2013 год вызывался в сборную России.

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