Быстров: я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек

Тренер сборной России U17 Владимир Быстров рассказал о своей работе в штабе национальной команды, который возглавляет его бывший партнёр по «Зениту» Александр Кержаков.
«Я ещё не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек. Мои слова, что цель – стать великим тренером? Хорошо быть великим тренером, когда ни за что не отвечаешь. Вроде правильно, вроде неправильно. А тебе за это ничего.
Кержаков говорит, что с игроками я игрок, а с тренерами – тренер? Я же второй тренер. Могу себе позволить поиграть с ребятами в приставку. Дистанцию ни с кем не держу, всегда со всеми на связи. Но панибратства нет. Я для них Владимир Сергеич. Или просто – Сергеич», — приводит слова Быстрова «Российская газета».
Быстров вошёл в тренерский штаб сборной России U17 в прошлом году. В ходе своей карьеры игрока, которая длилась с 2002 по 2018 год, Владимир защищал цвета «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара» и «Тосно». С 2004 по 2013 год вызывался в сборную России.
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