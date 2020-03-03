У сотрудника РФС подтверждён коронавирус

Как стало известно «Чемпионату», у сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтверждён коронавирус COVID-19. Соответствующий протокол он получил сегодня, 3 марта.

В феврале Беров вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1. На обследование также отправили несколько десятков человек, с которыми Давид контактировал по прибытии в Россию.

Ранее Беров сообщил, что чувствует себя очень хорошо. По его словам, у него нормальная температура и нет никаких симптомов болезни.

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.