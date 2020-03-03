Ал. Миранчук: где-то судья, где-то ещё что-то. Набралось по моментам, и Сёмин не выдержал

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказался об удалении главного тренера команды Юрия Сёмина в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).



«По каким критериям вы определили, что после удаления Сёмина мы заиграли лучше? Во втором тайме мы чуть потеряли контроль мяча. Когда играешь, ты зациклен на матче. Но когда тренера удаляют, немного по-другому всё воспринимаешь, нет главного человека.



Могли дожать в конце. В таких играх тяжело контролировать эмоции. Где-то судья, где-то ещё что-то, набралось по моментам, и Юрий Павлович не выдержал. Когда не забил в конце, понимал, что мог поставить точку и решить игру», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Локомотив», набрав 35 очков в 20 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям ЦСКА и «Ростову». Выше также располагаются «Зенит» (46) и «Краснодар» (38).

«А вы его увольте». Уткин рассказал о диалоге между представителями «Локо» и РФС о Сёмине