«А вы его увольте». Уткин рассказал о диалоге между представителями «Локо» и РФС о Сёмине

Известный блогер Василий Уткин рассказал о диалоге между представителем «Локомотива» и одним из футбольных чиновников, в котором была затронута тема поведения главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
«Сразу предупреждаю: эту историю мне рассказали, поэтому за что купил, за то и продаю и убираю из неё все имена. Потому что меня же там не было. Короче говоря, представительное собрание. Типа исполкома РФС, хотя и не он. И обсуждается вопрос о том, что после Нового года нельзя будет критиковать судей после матчей ни в каких выражениях. Нужно дать им время, чтобы они окрепли, встали на ноги, каким-то образом поверили в себя. Как это сделать без критики, я не понимаю, потому что она начнётся и…
Короче, об этом идёт разговор. С этим более или менее все соглашаются, и тут представитель «Локомотива» говорит: «Ну хорошо. Я-то, предположим, пообещаю, что наш клуб не будет ничего комментировать. Но у нас же есть Юрий Палыч Сёмин. Как я ему скажу «Юрий Палыч, на послематчевой пресс-конференции не говорите того-то»? Я и так ему это каждый раз говорю, а он говорит и говорит. Разное. На что ему говорят: «А вы его увольте», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 3 марта 2020
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