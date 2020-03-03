Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин: понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилось

Уткин: понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилось
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин оценил выступление «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0), а также поделился мнением о полузащитнике красно-белых Зелимхане Бакаеве.

«Мне действительно понравился «Спартак». Понравился, потому что «Спартака» просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать. Почему мне ещё понравился «Спартак»? Потому что я объяснял ещё летом прошлого года, что на меня сильное впечатление произвёл футболист Зелимхан Бакаев. И поначалу его, прямо скажем, не все воспринимали. Сейчас это всё устаканилось, и Бакаев действительно становится ключевым футболистом «Спартака». И мне это очень нравится в работе Тедеско, потому что мне кажется, что если не вокруг Бакаева, то вокруг кого и строить игру «Спартака»? А это не такое простое дело, потому что Бакаев игрок изюмный. У него есть очень яркие качества, серьёзные, но их очень легко превратить в функционал.

Вот что делал с Бакаевым видный рижанин Олег Кононов? В его распоряжении мощный, быстрый, молодой футболист – он ставил его на фланг. Тедеско устраивает совершенно другую ситуацию и ставит его в центр», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Зобнин выдал феноменальный матч за «Спартак». Мы узнаём его с новой стороны
А Рассказов не настолько плох, как некоторым кажется. Главные выводы после дерби.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020