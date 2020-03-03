Уткин: понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилось

Известный блогер Василий Уткин оценил выступление «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0), а также поделился мнением о полузащитнике красно-белых Зелимхане Бакаеве.
«Мне действительно понравился «Спартак». Понравился, потому что «Спартака» просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать. Почему мне ещё понравился «Спартак»? Потому что я объяснял ещё летом прошлого года, что на меня сильное впечатление произвёл футболист Зелимхан Бакаев. И поначалу его, прямо скажем, не все воспринимали. Сейчас это всё устаканилось, и Бакаев действительно становится ключевым футболистом «Спартака». И мне это очень нравится в работе Тедеско, потому что мне кажется, что если не вокруг Бакаева, то вокруг кого и строить игру «Спартака»? А это не такое простое дело, потому что Бакаев игрок изюмный. У него есть очень яркие качества, серьёзные, но их очень легко превратить в функционал.
Вот что делал с Бакаевым видный рижанин Олег Кононов? В его распоряжении мощный, быстрый, молодой футболист – он ставил его на фланг. Тедеско устраивает совершенно другую ситуацию и ставит его в центр», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 3 марта 2020
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