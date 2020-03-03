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Тухель: Неймар стал спокойнее и увереннее в себе

Тухель: Неймар стал спокойнее и увереннее в себе
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 1/2 финала Кубка Франции с «Лионом» высказался о нападающем парижан Неймаре.

«Неймар стал спокойнее. Он провёл хороший матч с „Бордо“, но, к сожалению, получил красную карточку. Это было не очень хорошо, но ничего уже не исправишь. У меня такое ощущение, что теперь он стал спокойнее. Он готовится к следующей игре, он настроен на борьбу, а это необходимо команде. Я счастлив, что он с нами. Думаю, Неймар стал увереннее в себе и обрёл свой ритм», — приводит слова Тухеля FOX Sports.

Матч 1/2 финала Кубка Франции «Лион» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 4 марта, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 23:10 мск.

Тухель ответил Неймару, который раскритиковал «ПСЖ» после матча с «Боруссией»
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