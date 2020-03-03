Черчесов — о группе сборной России в Лиге наций: жребий как жребий

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА. Напомним, сборная России сыграет в группе 3 лиги B с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии.



«Жребий как жребий. Со сборной Турции мы часто играем в последнее время, они нам попались и в прошлый раз. С Венгрией играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они тоже чуть по-другому стали играть. Нам не привыкать. 6 июня мы встречаемся с Сербией в контрольном матче, это будет подготовка и к чемпионату Европы, и к Лиге наций.



Какие цели и задачи? Перед Лигой наций у нас большой турнир, поэтому пока не думаем об этом. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на следующем турнире. Ничего конкретного не могу сказать.



Лига наций — это не контрольные или товарищеские матчи, это турнир. Он, во-первых, оплачивается УЕФА, во-вторых, это очки и соревновательный процесс. И самое главное — команды, которые выигрывают свои группы, могут попасть на большие турниры. Это в моём понимании важно. В отборочных турнирах можно допустить осечку, а Лига наций даёт возможность попасть на чемпионат мира или чемпионат Европы.



В предстоящих контрольных матчах самое важное — оценить потенциал тех игроков, на которых мы рассчитываем. Они должны быть здоровы и готовы. И естественно, так как перед чемпионатом Европы осталось четыре игры, нам нужно давать максимум. На ваших глазах у нас часто появлялись новички, мы за всеми наблюдаем», — приводит слова Черчесова сайт телеканала «Матч ТВ».

Бородюк: возможно, у турок будут реваншистские настроения в матчах с Россией в Лиге наций