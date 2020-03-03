Джо Гомес: 2-е место в АПЛ разожгло огонь в игроках «Ливерпуля», а не ударило по яйцам

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес отметил, что мерсисайдский клуб жаждет побед и нацелен на победу в английской Премьер-лиге.



«У «Ливерпуля» молодая команда. Игроки не выигрывали много трофеев. Это помогает в плане мотивации. Единственное исключение — Джеймс Милнер. Но наш голод не пропадёт.



Что касается нашего результата в английской Премьер-лиге в прошлом году, то, если бы это произошло несколько раз, возможно, некоторые бы задумались об уходе из команды. Кто-то бы подумал, что не сможет добиться успеха в чемпионате Англии с «Ливерпулем». Но второе место в английской Премьер-лиге разожгло в нас огонь, а не ударило по яйцам», — приводит слова Гомеса The Athletic.

«Ливерпуль» набрал в 28 матчах 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.