В Италии могут ограничить все спортивные соревнования на месяц из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ближайшее время может вынести постановление об ограничении всех спортивных соревнований на месяц из-за распространения в стране коронавируса COVID-19, сообщает ANSA.
По данным источника, гражданам будет рекомендовано на 30 дней воздержаться от посещения массовых мероприятий, в которых люди не смогут держаться друг от друга на дистанции в один метр.
На данный момент в Италии выявлено 2263 случая заболевания коронавирусом. Только за последние 24 часа в стране от болезни умерло 27 человек.
Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса были перенесены несколько матчей чемпионата и Кубка Италии.
Во всём мире число заболевших превысило 90 тыс. человек.
Матчи «Валенсия» — «Аталанта» и «Хетафе» — «Интер» пройдут без зрителей из-за коронавируса
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