В Италии могут ограничить все спортивные соревнования на месяц из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ближайшее время может вынести постановление об ограничении всех спортивных соревнований на месяц из-за распространения в стране коронавируса COVID-19, сообщает ANSA.

По данным источника, гражданам будет рекомендовано на 30 дней воздержаться от посещения массовых мероприятий, в которых люди не смогут держаться друг от друга на дистанции в один метр.

На данный момент в Италии выявлено 2263 случая заболевания коронавирусом. Только за последние 24 часа в стране от болезни умерло 27 человек.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса были перенесены несколько матчей чемпионата и Кубка Италии.

Во всём мире число заболевших превысило 90 тыс. человек.