10-летний фанат «МЮ» попросил Клоппа не побеждать с «Ливерпулем». Немец ответил на письмо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивил юного болельщика «Манчестер Юнайтед» Дарага Кёрли, ответив на его письмо, сообщает Daily Mail.
«Дорогой Юрген Клопп! Меня зовут Дараг, мне 10 лет. Я болею за «Манчестер Юнайтед» и пишу это письмо, чтобы пожаловаться. «Ливерпуль» выигрывает слишком много матчей. Если вы победите ещё девять раз, то проведёте рекордную беспроигрышную серию в английском футболе. Меня, как болельщика «Юнайтед», это печалит. Поэтому, когда в следующий раз «Ливерпуль» будет проводить матч, пожалуйста, заставьте их проиграть. Просто дайте другой команде забить. Я надеюсь, что убедил вас не побеждать в чемпионате и в каком-либо другом матче. Искренне ваш, Дараг», — написал фанат.
Клопп ответил следующим образом: «Дорогой Дараг! Спасибо за письмо. Хоть ты и не пожелал мне удачи, но всегда здорово пообщаться с юным болельщиком, какую бы команду он ни поддерживал. К сожалению, в данном случае я не могу выполнить твою просьбу. В той же степени, в какой ты желаешь поражений «Ливерпулю», моя работа заключается в том, чтобы делать всё возможное для его побед. Потому что в мире миллионы людей хотят этого, и я не хочу их подводить. К счастью для тебя, мы уже проигрывали в прошлом и будем делать это в будущем, поскольку это футбол. В 10 лет ты думаешь, что всё будет так же, как и в данный момент, но, как 52-летний человек, я уверяю тебя, что это не так. Прочитав твоё письмо, могу сказать, что если что и не поменяется никогда, так это твоя страсть к футболу и приверженность своему клубу. «Манчестер Юнайтед» повезло с тобой. Надеюсь, что если нам посчастливится выиграть больше матчей или даже завоевать несколько трофеев, то ты не сильно расстроишься. Потому что хоть наши клубы и соперничают, мы также испытываем друг к другу уважение. Для меня футбол заключается именно в этом. Береги себя, и удачи тебе. Юрген Клопп».
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