Мирабелли: Мальдини на должности директора, напоминает доктора, который не ходил в школу

Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал работу Паоло Мальдини на аналогичной должности.

«Его нахождение в «Милане» в качестве спортивного директора похоже на доктора, который не ходил в начальную школу. Мальдини был отличным игроком, но его нужно спросить: «Что ты когда-либо делал, чтобы стать спортивным директором?», — сказал Мирабелли в интервью Tuttomercatoweb.

Мирабелли был директором спорта вместе с генеральным директором Марко Фассоне во время краткосрочного проекта «Милана» под руководством китайского консорциума под предводительством Йонгхонга Ли в период с апреля 2017 года по июль 2018 года. Тот сезон «Милан» завершил на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 64 очками.

В 25 матчах Серии А сезона-2019/2020 «Милан» набрал 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.