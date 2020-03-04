Кейн летом рассмотрит вариант с уходом из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн предстоящим летом собирается рассмотреть различные варианты продолжения карьеры, включая уход из лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

Кейн не уверен, что «Тоттенхэм» в своём нынешнем состоянии способен реально претендовать на трофеи. Ухудшить ситуацию может непопадание команды в Лигу чемпионов, что значительно сократит трансферный бюджет на следующее межсезонье.

Руководство «шпор» собирается сделать всё возможное, чтобы сохранить Гарри. Если англичанин всё же решит уйти, клуб будет готов продать его за £ 150 млн (€ 172,3 млн).

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года.