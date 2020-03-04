«Реал» летом может уволить Зидана и пригласить на работу Почеттино

Мадридский «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов на замену Зинедину Зидану является Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Independent.

Боссы «Реала» попросили представителей Почеттино уведомлять их о всех новостях, касающихся трудоустройства аргентинского специалиста.

По информации источников из стана «сливочных», давление на Зидана растёт из-за поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Сообщается также о напряжённых отношениях в раздевалке.

Сейчас атмосфера в «Реале» отличается от той, что была, когда Зинедин впервые возглавил команду. У француза больше разногласий со старшими игроками и не лучшие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.