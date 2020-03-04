Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» летом может уволить Зидана и пригласить на работу Почеттино

«Реал» летом может уволить Зидана и пригласить на работу Почеттино
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов на замену Зинедину Зидану является Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Independent.

Боссы «Реала» попросили представителей Почеттино уведомлять их о всех новостях, касающихся трудоустройства аргентинского специалиста.

По информации источников из стана «сливочных», давление на Зидана растёт из-за поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Сообщается также о напряжённых отношениях в раздевалке.

Сейчас атмосфера в «Реале» отличается от той, что была, когда Зинедин впервые возглавил команду. У француза больше разногласий со старшими игроками и не лучшие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

Почеттино и Роджерс могут возглавить «Манчестер Сити» в случае ухода Гвардиолы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020