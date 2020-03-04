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Матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер» перенесён из-за коронавируса

Матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер» перенесён из-за коронавируса
Футбол / Италия 0

Ответный матч Кубка Италии между «Наполи» и «Интером» был перенесён из-за распространения нового коронавируса в стране, сообщает Football Italia.

О соответствующем решении сегодня, 4 марта, объявил префект региона Кампания Марко Валентини.

Матч «Наполи» — «Интер» должен был состояться завтра, 5 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Первая встреча команд прошла на арене «Сан-Сиро» в Милане 12 февраля и завершилась со счётом 1:0 в пользу неаполитанцев.

27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.

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