Матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер» перенесён из-за коронавируса

Ответный матч Кубка Италии между «Наполи» и «Интером» был перенесён из-за распространения нового коронавируса в стране, сообщает Football Italia.



О соответствующем решении сегодня, 4 марта, объявил префект региона Кампания Марко Валентини.



Матч «Наполи» — «Интер» должен был состояться завтра, 5 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Первая встреча команд прошла на арене «Сан-Сиро» в Милане 12 февраля и завершилась со счётом 1:0 в пользу неаполитанцев.



27 февраля стало известно, что в Италии новый коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста.



Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.

В Италии могут ограничить все спортивные соревнования на месяц из-за коронавируса