Грушевский: перед матчем ЦСКА страшно. Для «Спартака» Кубок – последний шанс спасти сезон

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между «армейцами» и «Спартаком».
«Всем очевидно, что фаворит сегодня «Спартак». Но выиграет ЦСКА. Сегодня страшно, как никогда. Буду крайне осторожно выдвигаться на стадион, на всякий случай поеду объездными путями (смеётся. – Прим. «Чемпионата»). Если говорить серьёзно, то страшно не от результатов последних матчей команд, а от того, что для «Спартака» Кубок – последний шанс спасти сезон. «Спартак» будет максимально мотивирован. Однако фаворитов сегодня нет: ни места в турнирной таблице, ни ничья ЦСКА с «Уралом», ни победа «Спартака» над «Динамо» ни о чём не говорят. Поскольку матч вечерний, хочется, чтобы всё закончилось в основное время.
Наверное, это не совсем нормально, когда ничью вырывает защитник. Хочу, чтобы группа атаки сегодня у ЦСКА смотрелась убедительно, как у команды, которая претендует на высокие места.
Сегодняшний матч будет скромнее, чем полуфинал Кубка России 2011 года. Конечно, он будет результативным, но до шести мячей и серии пенальти не дойдёт. Всё решится в основное время», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
- 4 марта 2020
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