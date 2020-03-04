Федун — об игре «Спартак» — ЦСКА: дерби всея Руси! Надеемся, что будет шикарный матч

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.



«Дерби всея Руси! Будем надеяться, что будет шикарный матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».