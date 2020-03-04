Дюков: ситуация с коронавирусом? Матчи планируется проводить со зрителями
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что матчи российских турниров не планируют проводить без зрителей, несмотря на угрозу распространения коронавируса COVID-19.
«Ситуация с коронавирусом? Соревнования чемпионата и Кубка России планируется проводить со зрителями. Лига рассматривает различные варианты, в том числе и план «Б». Что касается решения, это прерогатива властей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс. В Италии из-за вируса были перенесены несколько матчей Серии А и национального Кубка.
Матч Кубка Италии «Наполи» — «Интер» перенесён из-за коронавируса
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