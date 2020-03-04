Дюков: ситуация с коронавирусом? Матчи планируется проводить со зрителями

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что матчи российских турниров не планируют проводить без зрителей, несмотря на угрозу распространения коронавируса COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом? Соревнования чемпионата и Кубка России планируется проводить со зрителями. Лига рассматривает различные варианты, в том числе и план «Б». Что касается решения, это прерогатива властей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс. В Италии из-за вируса были перенесены несколько матчей Серии А и национального Кубка.