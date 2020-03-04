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«Интер» готов обменять Л. Мартинеса на трёх игроков «Барселоны»

«Интер» готов обменять Л. Мартинеса на трёх игроков «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Миланский «Интер» готов провести переговоры с «Барселоной» по трансферу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, но хочет, чтобы каталонский клуб включил в сделку трёх футболистов, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, итальянский клуб проявляет интерес к французскому защитнику Жан-Клеру Тодибо, бразильскому полузащитнику Артуру Рамосу и испанскому хавбеку Карлосу Аленья.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не готова платить за Мартинеса сумму отступных, которая составляет € 111 млн. При этом каталонский клуб может заплатить большую сумму, но в рассрочку.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 21 матче чемпионата Италии, в которых стал автором 11 голов и трёх результативных передач.

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