«Интер» готов обменять Л. Мартинеса на трёх игроков «Барселоны»
Миланский «Интер» готов провести переговоры с «Барселоной» по трансферу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, но хочет, чтобы каталонский клуб включил в сделку трёх футболистов, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, итальянский клуб проявляет интерес к французскому защитнику Жан-Клеру Тодибо, бразильскому полузащитнику Артуру Рамосу и испанскому хавбеку Карлосу Аленья.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не готова платить за Мартинеса сумму отступных, которая составляет € 111 млн. При этом каталонский клуб может заплатить большую сумму, но в рассрочку.
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 21 матче чемпионата Италии, в которых стал автором 11 голов и трёх результативных передач.
Неймар — одна из главных целей «Барселоны». По правилам ФИФА отступные составят € 180 млн
Читайте также
- 4 марта 2020
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:46
-
21:35
-
21:08
-
21:07
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:42
-
20:31
-
20:30
-
20:17
-
20:06
-
19:59
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:48
-
17:37
Партнерский контент