«Спартак» — ЦСКА: Тедеско отпраздновал гол Ларссона вместе с фанатами

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско побежал к трибуне и вместе с болельщиками отпраздновал гол шведского нападающего Джордана Ларссона в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (в данный момент счёт 3:2, идёт дополнительное время).

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.