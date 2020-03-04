Гончаренко: если бы Понсе остался на поле, может, матч сложился бы по-другому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении его команды в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Почему в большинстве «Спартак» выглядел ничем не хуже ЦСКА? Так часто бывает: удаление сплачивает команду. Если бы Понсе остался на поле, может, матч сложился бы по-другому. Пропало пространство между линиями, «Спартак» стал обороняться глубже. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы прибавить скорости атаке.



Чалов и Кучаев сегодня проделали очень хороший объём работы. Шкурин должен был освежить игру, что и произошло. Если бы играл с первых минут, может, точно так бы вымотался. Плюс Шкурин пришёл из моего родного белорусского чемпионата, ему требуется время на адаптацию. Нужно быть готовым к тому, что ты выходишь на такую арену и 40 тысяч болельщиков болеют против тебя», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.