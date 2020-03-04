Гончаренко — об отказе жать руку Тедеско: что было на тренерской скамейке, там и останется
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не стал комментировать свой отказ пожать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России. Напомним, «армейцы» уступили красно-белым в этой встрече со счётом 2:3.
«Пусть то что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё для того, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за каждое действие. Футбол — эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось на выходных в VIP-ложе сидеть, честно вам скажу. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА
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