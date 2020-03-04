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Мостовой: Тедеско прибежал и напрыгнул на Гончаренко, начал толкать. Зачем это?

Мостовой: Тедеско прибежал и напрыгнул на Гончаренко, начал толкать. Зачем это?
Футбол / Кубок России 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал скандальный эпизод, случившийся после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко отказался пожать руку наставнику красно-белых Доменико Тедеско.

«Тедеско немного провоцировал Гончаренко. Обычно, когда всё заканчивается, можно спокойно подойти, а он подбежал. Я не обвиняю Тедеско. Ясно, что Гончаренко не прав, он должен был повернуться. Но и Тедеско — тоже. Плюс он ещё напрыгнул на коллегу, начал толкать. Зачем это?» — заявил Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась победой подопечных Тедеско со счётом 3:2. За выход в финальный матч соревнований «Спартак» поспорит с «Зенитом».

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА
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