Тедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.
«Надеемся, что он сможет сыграть с «Краснодаром». Сегодня проведём обследование. Само собой, игра без такого креативного и быстрого игрока становится другой. Но и Тиль отлично действовал и прессинговал, особенно в дополнительное время. Имел отличный момент для того, чтобы забить четвёртый гол. У нас хорошая скамейка, есть кому заменить Зелимхана. Гулиев тоже может сыграть в центре, мы доверяем каждому», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Корнаухов: Тедеско побежал после свистка к Гончаренко, пошла провокация
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