Семак прокомментировал инцидент со столкновением фанатов в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировала инцидент из матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1). В конце основного времени болельщики грозненской команды направились к гостевому сектору, так как фанаты «Зенита» разделись до пояса.



«Конечно, традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Не все всё правильно поняли. Нужно разговаривать и искать компромисс. Наши болельщики везде ездят на выезды. Понимаю, что здесь их поведение было воспринято таким образом.



Сложно сказать, знали ли они и многие ли знали о местных традициях. Мы разберёмся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга, на мой взгляд. То, что произошло, не нравится ни нам, ни вам, ни болельщикам — никому. Поэтому надо вместе решать эти вопросы», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.

В «Зените» прокомментировали инцидент со столкновением фанатов в матче с «Ахматом»