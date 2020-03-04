Тиль: игра была нервной не из-за судейских решений, а из-за того, что это дерби

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).



«Было сложно входить в такую игру. Мы имели много моментов в первом тайме, но дерби с ЦСКА всегда тяжёлое. Ты чувствуешь атмосферу, нерв, это нелегко.

Мой момент в конце матча? Сейв Акинфеева был идеален, но если бы я покатил мяч по земле, это был бы гол. Это очень круто — выходить в таком матче. Бакаев получил сотрясение, я вышел на поле и отдал всего себя. Я счастлив.

Игра была очень равная. Мы имели шансы, они тоже. Игра была разная. В первые минуты мы были хороши, потом они забили. С перерыва счёт снова как будто стал 0:0. Это красота футбола: ты можешь забить два гола и при этом не сможешь сказать, что ты выиграешь сегодня. Это круто. Обе команды играли с двумя атакующими полузащитниками. Когда ЦСКА закидывал мяч вперёд, он отскакивал к одному из их двоих полузащитников. Это было проблемой для нас во второй половине первого тайма, потому что наши защитники не выбивали мяч далеко. Но мы поговорили об этом, и во втором тайме всё стало лучше. Я был просто счастлив после свистка, много людей пришли за нас поболеть.

На матче работал VAR, и судья решил, что пенальти не было. Но кто-то говорил, что был. Но это футбол, мнения всегда будут разниться. Игра была нервной не из-за судейских решений, а из-за того, что это дерби.

Всегда хочется играть больше, я усердно работаю. Надеюсь, моё время скоро придёт. Игры Кубка всегда отличаются от чемпионата. Зачастую команды имеют проблемы с клубами из низших дивизионов, к примеру. Всегда можно ожидать, чего угодно», — передаёт слова Тиля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.