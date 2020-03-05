Фернандес: Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3).



«Ожидали, что сможем пройти в полуфинал Кубка. Мы отдавали себе отчёт, что будет сложно в этом матче. Эмоции сейчас не очень приятные. Грустно.



Что произошло в перерыве? Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я не позволил оказать давление. Вратарь его оттолкнул, а я оттолкнул его. Это недопустимо, нельзя так себя вести независимо от возраста игрока. Надо уважать соперника и вести себя достойно.



После удаления они закрылись. Нам даже в большинстве было сложно проникать в штрафную. Выбитый мяч привёл к забитому голу, после этого они закрылись ещё больше. Айртон? Я не слежу за игроками на поле, чтобы судить об их игре. Айртон в ходе матча давил на меня, я давил на него. Вингеры оказывают сильное давление, мы были готовы к этому. Это дерби, здесь все сражаются во имя победы.



Независимо от чемпионата мы хотели победить в Кубке. В чемпионате России сложновато, «Зенит» оторвался на достаточное количество очков, но мы будем продолжать борьбу до самого конца. Мы представляем цвета великого клуба. Независимо от того, побеждаем или проигрываем, нам надо выкладываться до последней капли крови. Файеры? Болельщики нам только помогают, но это не служит для нас оправданием, если они зажигают файеры. Мы все профессионалы. Горят файеры или нет, мы должны быть готовы ко всему.



Когда я играю, сложно оценивать действия партнёров, я полностью сосредоточен на матче. Команда сыграла сегодня хорошо. Понятно, что «Спартак» забил два быстрых гола, но после этого игра была равная, мы смогли сравнять. Сегодня мы играли лучше, чем с «Уралом». «Спартак» играет сам и нам даёт играть. Наш нападающий хорошо вышел на замену: попал в штангу. Немного не повезло ему», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.