Гусев: надо предупредить Тедеско, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал конфликт между наставником «армейцев» Виктором Гончаренко и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. После окончания матча 1/4 финала Кубка России, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2, Тедеско протянул руку Гончаренко, но наставник «армейцев» отказался от рукопожатия.



«Не понимаю поведения Тедеско. Зачем бежать на рывке, потом прыгать на Гончаренко? Надо же как-то соизмерять эмоции. Пройди ты спокойно, пешком. Что это за поведение? Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Я не понимаю этого. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик.



Принимаю поведение Гончаренко. Он же показывает ему, что не надо бежать. Что ты бежишь-то? Остановись, пойди отбей своим. Надо его предупредить, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем. Может, он просто что-то не понимает?



Матч болельщикам понравился, но безобразная игра в обороне была у «армейцев». На таком уровне совершать такие детские ошибки нельзя. После удаления думал, что игра дойдёт до серии пенальти. Хотя при такой игре в обороне команда может и вдесятером забивать. Ничего удивительного тут нет», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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