Гусев: надо предупредить Тедеско, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал конфликт между наставником «армейцев» Виктором Гончаренко и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. После окончания матча 1/4 финала Кубка России, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2, Тедеско протянул руку Гончаренко, но наставник «армейцев» отказался от рукопожатия.
«Не понимаю поведения Тедеско. Зачем бежать на рывке, потом прыгать на Гончаренко? Надо же как-то соизмерять эмоции. Пройди ты спокойно, пешком. Что это за поведение? Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Я не понимаю этого. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик.
Принимаю поведение Гончаренко. Он же показывает ему, что не надо бежать. Что ты бежишь-то? Остановись, пойди отбей своим. Надо его предупредить, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем. Может, он просто что-то не понимает?
Матч болельщикам понравился, но безобразная игра в обороне была у «армейцев». На таком уровне совершать такие детские ошибки нельзя. После удаления думал, что игра дойдёт до серии пенальти. Хотя при такой игре в обороне команда может и вдесятером забивать. Ничего удивительного тут нет», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
- 5 марта 2020
-
02:27
-
01:59
-
01:41
-
01:27
-
01:21
-
01:03
-
01:02
-
00:53
-
00:47
-
00:36
-
00:35
-
00:17
-
00:16
-
00:15
-
00:03
- 4 марта 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:54
-
22:51