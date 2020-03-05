«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании, обыграв «Мирандес» в двух матчах
Во втором матче Кубка Испании «Мирандес» принимал «Реал Сосьедад». Встреча проходила в Миранда-де-Эбро (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Андува» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0. Встречу обслуживали арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хорхе Диас Эскудеро. Первый матч завершился победой «Сосьедада» — 2:1.
Единственным забитым мячом в этой встрече на 41-й минуте с 11-метровой отметки отличился 22-летний нападающий «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.
В финале «Реал Сосьедад» встретится с победителем пары «Атлетик» — «Гранада». Первый матч в этой паре завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 6 марта.
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