«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании, обыграв «Мирандес» в двух матчах

Во втором матче Кубка Испании «Мирандес» принимал «Реал Сосьедад». Встреча проходила в Миранда-де-Эбро (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Андува» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0. Встречу обслуживали арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хорхе Диас Эскудеро. Первый матч завершился победой «Сосьедада» — 2:1.

Единственным забитым мячом в этой встрече на 41-й минуте с 11-метровой отметки отличился 22-летний нападающий «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.

В финале «Реал Сосьедад» встретится с победителем пары «Атлетик» — «Гранада». Первый матч в этой паре завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 6 марта.