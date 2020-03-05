Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Ему это удаётся редко

Президент московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги четвертьфинальной встречи между «Спартаком» и ЦСКА (3:2 ДВ), а также оценил работу главного арбитра матча Сергея Иванова.
«Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная — с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. При счете 2:0 не хватило концентрации — все говорят, что это самый плохой счёт. Две ошибки — два гола, так бывает.
Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», — приводит слова Федуна ТАСС.
В полуфинальном матче Кубка России «Спартак» поспорит с «Зенитом» за выход в финальную стадию турнира. Матч состоится 23 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники», на их счету 8 выигранных Кубков.
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