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«Ради таких матчей стоит любить футбол». Федун — о победе «Спартака» над ЦСКА

«Ради таких матчей стоит любить футбол». Федун — о победе «Спартака» над ЦСКА
Футбол / Кубок России 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. Напомним, красно-белые обыграли «армейцев» в дополнительное время встречи со счётом 3:2.

«Всех — с победой, ради таких матчей стоит любить футбол», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В полуфинале Кубка России московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 23 апреля. В другом полуфинале сыграют победители противостояний «Шинник» — «Урал» и «Химки» — «Торпедо».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Лидерами по количеству трофеев также являются «железнодорожники» — на их счету 8 выигранных Кубков.

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