Полузащитник «Манчестер Сити» Де Брёйне может пропустить дерби с «Манчестер Юнайтед»

28-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за травмы спины может пропустить матч 29-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после матча 1/8 Кубка Англии с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

«На тренировке Кевин неудачно упал и имеет проблемы со спиной. Мы не знаем, на какой срок он выбыл, но, надеемся, он пропустит не так уж много», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 8 марта. Начало встречи – 19:30 мск.

В текущем сезоне Де Брёйне принял участие в 35 матчах за «Сити» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 20 результативными передачами.