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Черчесов: давно не смотрел футбол просто в удовольствие

Черчесов: давно не смотрел футбол просто в удовольствие
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к футболу и об ажиотаже вокруг национальной команды.

«Давно не смотрел футбол просто в удовольствие. Проходит пара минут, и тренер тебя всё равно переклинивает. Смотришь за игроками, кто как играет, кто куда бежит, тактику — перекладываешь на свою команду. Антураж вокруг сборной — это всегда приятные хлопоты. К нам всегда на сборах приезжают болельщики, представители СМИ. Мы стараемся быть максимально открытыми.

Когда это только начиналось, я был скорее скептически настроен. Но мы собрались и продумали план — как вывести сборную на позитивный имидж. Но как тренер понимаю: всё, что вокруг футбола, — это хорошо. Но если в самом футболе что-то происходит не так, то обо всём вокруг можно забыть. Касательно антуража вокруг сборной РФС сработал на хорошую оценку. Главное, чтобы всё было хорошо на поле», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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