В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов

УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года.

Как сообщает Daily Mail, на основе Международного кубка чемпионов, проводящегося с 2013 года, появится Летняя лига чемпионов.



В руководстве союза хотят придать новому турниру официальный статус и соревновательный характер. Планируется проведение квалификации, группового раунда и стадии плей-офф. Отмечается, что проект соревнований был представлен уже ряду клубов АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» уже дали своё согласие, назвав суммы, которые они хотели бы получить за участие в соревновании.

Компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.