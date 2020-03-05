Ткаченко: на месте ЦСКА попросил бы Гончаренко позвонить Тедеско и поздравить его

Футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о поведении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко по окончании матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3 ДВ).



После финального свистка в дерби наставник красно-белых Доменико Тедеско, эмоционально отпраздновав выход своих подопечных в следующий раунд, отправился к скамейке запасных соперника, однако Гончаренко отказался от рукопожатия, а затем оттолкнул своего визави, когда тот начал его касаться.



«На месте менеджмента ЦСКА попросил бы Гончаренко позвонить Тедеско после матча и поздравить его с победой. Это было бы правильно. Он поступил неправильно, но и Тедеско не стоило так эмоционально праздновать», — передаёт слова Ткаченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.