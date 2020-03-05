Ткаченко: на месте ЦСКА попросил бы Гончаренко позвонить Тедеско и поздравить его
Футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о поведении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко по окончании матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3 ДВ).
После финального свистка в дерби наставник красно-белых Доменико Тедеско, эмоционально отпраздновав выход своих подопечных в следующий раунд, отправился к скамейке запасных соперника, однако Гончаренко отказался от рукопожатия, а затем оттолкнул своего визави, когда тот начал его касаться.
«На месте менеджмента ЦСКА попросил бы Гончаренко позвонить Тедеско после матча и поздравить его с победой. Это было бы правильно. Он поступил неправильно, но и Тедеско не стоило так эмоционально праздновать», — передаёт слова Ткаченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Дьявольский «Спартак». Тедеско прыгнул на Гончаренко – это символ победы над ЦСКА
Это было лучшее дерби последнего времени – с драками, скандалами и настоящей ненавистью.
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