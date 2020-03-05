Грушевский: до матча Тедеско проигнорировал желание обменяться рукопожатием с Гончаренко

Российский эстрадный артист Михаил Грушевский поделился мнением о конфликте между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.
Напомним, после четвертьфинального матча Кубка России, в котором красно-белые одержали победу, Тедеско подошёл к Гончаренко и протянул ему руку, но белорусский специалист оттолкнул рулевого красно-белых, отказавшись от рукопожатия.
«Знаю, что перед матчем Тедеско проигнорировал желание обменяться рукопожатием с Гончаренко. По-моему, этот эпизод не стоит такой огласки. Когда будет в апреле матч на стадионе ЦСКА, то они спокойно пожмут друг другу руки, и эта история вряд ли получит продолжение. Не может быть принципиальной вражды между Тедеско и Гончаренко. Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку. Вот странно. Я бы тоже удивился. Есть детская игра, когда закрывают глаза, и ты должен угадать — кто это. В такую игру сыграл Тедеско и не был принят на ура», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.
- 5 марта 2020
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