Кокорин: есть люди, желающие, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.
«Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в своё время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко. Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.
«Сельта»? Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче. К какому чемпионату лежит душа? Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится», — цитирует Кокорина Sport24.
- 5 марта 2020
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