Созин: не понимаю, как Гончаренко выжил, глядя на ЦСКА в первые полчаса дерби
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями о матче 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (3:2 ДВ).
«Футбол вчера был для болельщиков, а не для тренеров. Не понимаю, как Гончаренко выжил, глядя на ЦСКА в первые 30 минут матча. Но он настолько верил в свой план на игру, что не стал ничего менять. А любой другой рубанул бы шашкой и поменял бы Карпова. Со стороны тренера такую игру смотреть было невозможно. С такими провалами у ЦСКА в первом тайме было весело. Да и весь матч смотрелся отлично – от весеннего футбола уже ничего не осталось», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Спартак», одержав победу в дерби, вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Зенитом».
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