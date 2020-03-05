«Тедеско скачет, как кузнечик». Главные слова после победы «Спартака» над ЦСКА

Футболисты, тренеры, функционеры и эксперты — о конфликте Фернандеса и Реброва, судействе, и решении Гончаренко не пожимать руку Тедеско.

«Спартак» и ЦСКА в четвертьфинале кубка России подарили болельщикам не только классный футбол, но и много околофутбольных сюжетов. Так что после финального свистка страсти не утихли – обсуждение главных эпизодов игры, судейства, конфликтов на поле и вне его продолжилось. Мы собрали главные слова участников матча и экспертов о матче на «Открытие Арене».

Фернандес был недоволен поведением Реброва, а Джикия списал всё на эмоции и попросил не обращать на это внимание

Один из самых резонансных эпизодов – конфликт между футболистами «Спартака» и ЦСКА в самом начале перерыва.

Из-за него пошла потасовка и удалили Понсе. Даже не верится, что Карпову из ЦСКА всего 17 Главное, что надо знать про защитника, для которого это дерби было первым в жизни.

Вот, что сказали сами участники событий:



Марио Фернандес, защитник ЦСКА: «Запасной вратарь и защитник «Спартака» начали притеснять Вадима Карпова, они хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать нашего молодого товарища. Я не позволил оказать давление. Вратарь его оттолкнул, а я оттолкнул вратаря. Такое поведение недопустимо, нельзя так себя вести независимо от возраста игрока. Надо уважать соперника и вести себя достойно.

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Георгий Джикия, капитан «Спартака»: «Тогда у всех были эмоции, это же часть футбола. Не надо сильно обращать внимание на этот эпизод. Конфликт был, но он исчерпан. Все ребята уже пожали друг другу руки».

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Во втором тайме (а после – и в дополнительное время) страсти стали кипеть уже по поводу судейства. Поводом послужил не назначенный главным арбитром пенальти в ворота ЦСКА на 90-й минуте и вторая жёлтая карточка нападающему «Спартака» Эсьекелю Понсе. Но некоторые судейством остались довольны.



Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «По мне, в ситуации с карточкой Понсе была такая же отмашка, как в первом эпизоде Карпова и Понсе. Судейство сегодня было отличное! Арбитр не мешал играть, и это главное.

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Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака»: «Не могу сказать точно, что произошло в эпизоде с рукой. Я единственное, что сделал – попросил арбитров посмотреть эпизод. Они сказали мне, что посмотрели, пенальти не было. Оставалось лишь принять это. Что касается Понсе – тяжело терять такого игрока при таком ходе игры. Более того, мы уже готовили его замену, вместо него должен был выйти Мирзов. Возможно, там и была желтая, не знаю. Но для нас это было очень тяжело.

Леонид Федун, владелец «Спартака»: «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», — сказал Федун в интервью ТАСС.



Георгий Джикия: «Судейство я не обсуждаю, но удаление было не по делу».



Томас Цорн, генеральный директор «Спартака»: «Мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу».

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Джордан Ларссон, нападающий хозяев: «Все видели, что красной карточки не было. Конечно, это раздражает. Но мы оставались сосредоточенными на игре. Я очень рад, что мы думали только об игре. Не видел эпизод с пенальти. Ребята сказали, что нужно было ставить точку»



Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА: «Игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти. Вторая жёлтая карточка Понсе — это провокация со стороны Карпова. Тот сначала его толкнул. А Понсе рукой не попал ему в лицо»

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Гончаренко: «То, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать все, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за кажое действие. Футбол – эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров».



Тедеско: «Никаких проблем нет. Я понимаю его эмоции после такого матча. Всё случается».

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби! Боже, что это была за игра!

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА: «Не понимаю поведения Тедеско. Зачем бежать на рывке, потом прыгать на Гончаренко? Надо же как-то соизмерять эмоции. Пройди ты спокойно, пешком. Что это за поведение? Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик. А поведение Гончаренко я принимаю. Он же показывает Тедеско, что не надо бежать. Что ты бежишь-то? Остановись, пойди отбей своим. Надо его предупредить, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем. Может, он просто что-то не понимает?

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Максим Калиниченко, бывший игрок «Спартака»: «Это эмоции. За пять минут до конца Тедеско что-то высказывал Гончаренко, которому что-то не понравилось в судействе. Это нормальные вещи. Гончаренко — очень вспыльчивый человек, это видно по его поведении на лавочке. Вскипел, ведь непростой игра была и для него, и для его футболистов. Поступил Виктор не очень, но его можно понять», — сказал Колиниченко в эфире «Матч Премьер».



Ларссон забил победный мяч после паса Максименко. И сравнил спартаковского вратаря с коллегой из «Манчестер Сити».



Ларссон: «Максименко сделал голевой пас. Думаю, надо устроить соревнование между ним и Эдерсоном – кто выбьет мяч дальше. Я знал, что он вынесет мяч далеко и побежал открываться. А вот отдавал ли он мне этот пас специально – спрашивайте у него".