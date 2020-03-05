Холанд: Месси и Неймар — одни из лучших футболистов в истории

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал о футболистах, которых считает лучшими в мире.



«Роналду, Месси или Неймар? Трудно сравнивать их, но игра Месси и Неймара — это фантастика. Они а одни из лучших в истории футбола. Мичу — один из моих кумиров, мне также нравится Криштиану. То, как он играет в последние 10 лет, — безумие. Это же касается и Ибрагимовича. Мичу фантастически играл за «Суонси». Мне нравится наблюдать за всеми футболистами, но особенно за нападающими, потому что я — один из них», — цитирует Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.



19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

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