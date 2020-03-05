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Ребров: хочется прожить матч с ЦСКА ещё раз и не упустить ни одной мелочи

Ребров: хочется прожить матч с ЦСКА ещё раз и не упустить ни одной мелочи
Футбол / Кубок России 0

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» опубликовал пост после победы в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2 ДВ).

«Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и, конечно, за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч ещё раз и не упустить ни одной мелочи
Идём дальше», — написал Ребров.

«Спартак» в начале дерби забил два мяча, однако к концу первого тайма упустил преимущество. Судьбу московского дерби решил гол нападающего Джордана Ларссона в дополнительное время. В полуфинале Кубка России красно-белые встретятся с петербургским «Зенитом», который на выезде одолел грозненский «Ахмат», так же не решив исхода матча в основное время.

Видеообзор матча «Спартак» — ЦСКА
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