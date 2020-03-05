Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
«С большим уважением отношусь ко всему, что делает «Аталанта», но у них нет истории международных встреч. Благодаря всего лишь одному отличному сезону команда получила прямой доступ в главный европейский клубный турнир. Это правильно или нет?
Вместе с тем я вспоминаю о «Роме», которая в последние годы внесла свой вклад в пополнение очков для Италии в таблице коэффициентов УЕФА. У них был один неудачный сезон, и они перестали играть в ЛЧ, со всеми вытекающими из этого финансовыми потерями.
Мы должны защищать свои инвестиции. Должна ли «Аталанта» играть в топовых матчах? У меня нет ответа на этот вопрос», — цитирует Аньелли Football Italia.
В прошлом сезоне «Аталанта» заняла 3-е место в Серии А, сейчас команда находится на 4-й строчке. В первом матче 1/8 финала ЛЧ бергамаски разгромили «Валенсию» со счётом 4:1.
- 5 марта 2020
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