Чеферин не исключил снятия очков с команд за расизм со стороны их фанатов
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал возможность снятия очков с команды или её отстранения за проявление расизма со стороны болельщиков.
«Да, такое возможно, если подобные случаи будут повторяться с теми же командами или теми же национальными федерациями. Это возможно, хоть и не принесёт пользы УЕФА. Мы всё равно поддержим игроков. Никто не имеет права говорить, что они должны терпеть оскорбления и унижения», — сказал Чеферин в интервью Sky Sports.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг говорил, что автоматически снимал бы с команд 9 очков за проявление расизма со стороны их болельщиков. Чеферин заявлял, что в борьбе с расизмом в футболе требуются более решительные шаги.
Президент УЕФА — о борьбе с расизмом: всё должно измениться. Нам нужно делать больше
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