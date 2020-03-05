Руни — в стартовом составе «Дерби Каунти» на матч с «МЮ» в Кубке Англии

Стали известны стартовые составы «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед» на 1/8 финала Кубка Англии. Встреча состоится сегодня, 5 марта, на стадионе «Прайд Парк». Начало матча — в 22:45 мск.
В основе «Дерби» выйдет форвард Уэйн Руни, который большую часть карьеры провёл в «МЮ».
«Дерби Каунти»: Роос, Берд, Богл, Лоу, Лоуренс, Найт, Руни, Сибли, Уогхорн, Форсайт, Эванс.
Запасные: Дэвис, Кларк, Мариотт, Мартин, Уиттакер, Хамер, Шинни.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Далот, Линделёф, Шоу, Мактоминей, Фред, Лингард, Мата, Фернандеш, Игало.
Запасные: Гринвуд, Де Хеа, Марсьяль, Матич, Перейра, Туанзебе, Уильямс.
Руни в составе «Эвертона» дважды играл против «Юнайтед» с тех пор, как покинул клуб в 2017 году. Оба матча закончились поражениями команды из Ливерпуля.
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