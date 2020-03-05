«Ювентус» пожертвовал бездомным еду, которая была приготовлена на матч с «Миланом»

«Ювентус» передал благотворительной организации для бездомных еду, которая была приготовлена для продажи в барах и ресторанах на стадионе во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом», сообщает Football Italia.

Матч был отменён из-за угрозы распространения коронавируса, поэтому три тонны еды, которая имеет ограниченный срок годности, была передана бездомным.

Новая дата проведения матча «Ювентус» — «Милан» пока не определена. В первой встрече команды сыграли вничью в Милане со счётом 1:1.

В другом полуфинале Кубка Италии встречаются «Наполи» и «Интер». Ответная игра также была перенесена, а в первом матче неаполитанский клуб добился гостевой победы со счётом 1:0.

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