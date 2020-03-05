Браун: пока «Ливерпуль» не сделает требл, его нельзя даже сравнивать с «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился воспоминаниями о сезоне-1998/99, а также сравнил ту команду с нынешним «Ливерпулем». В том сезоне манкунианцы стали чемпионами Англии, выиграли Лигу чемпионов и стали обладателями Кубка Англии.

«Это мои лучшие воспоминания. В 19 лет я получил опыт игры в Премьер-лиге и еврокубках. Это было особенное время. Даже в плохие дни нам удавалось добиться результата.

Сезон-1998/99 — это лучшие чувства, которые я испытал. Последние 10 дней были лучшими в карьере. Это был мой первый полный сезон.

Нынешний «Ливерпуль» — очень хорошая команда. В этом сезоне они полностью доминируют в АПЛ. Но пока «Ливерпуль» не сделает требл, его нельзя даже сравнивать с «Манчестер Юнайтед». С тем «МЮ» можно сравниться лишь при повторении тех результатов", — приводит слова Брауна talkSPORT.