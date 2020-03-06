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«Арсенал» может подписать лучшего бомбардира Кубка КОНКАКАФ

«Арсенал» может подписать лучшего бомбардира Кубка КОНКАКАФ
Футбол / Прочие турниры 0

Лондонский «Арсенал» может подписать контракт с канадским нападающий бельгийского «Гента» Джонатаном Дэвидом.

В том случае, если «Арсенал» покинут Пьер-Эмерик Обамеянг или Александр Ляказетт, Дэвид может стать главной трансферное целью команды Микеля Артеты в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Goal.com. Сумма трансфера может составить € 20 млн. При этом в контракте канадца нет пункта о сумме отступных.

Помимо канадского, у Дэвида есть гражданства США и Гаити. Игрок стал лучшим бомбардиром Золотого кубка КОНКАКАФ 2019 года, забив на турнире шесть голов, при том, что канадцы вылетели в четвертьфинале, проиграв Гаити 2:3.

Ранее сообщалось об интересе к Дэвиду со стороны «Манчестер Юнайтед», «Интера», дортмундской «Боруссии», «Аякса», «Порту», «Лиона», «РБ Лейпциг», «Байера», «Эвертона» и мёнхенгладбахской «Боруссии».

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