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Азар перенёс операцию

Азар перенёс операцию
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Эден Азар был успешно прооперирован в Далласе (США), сообщает пресс-служба мадридского клуба.

За хирургическим вмешательством наблюдали члены медицинского штаба «сливочных». В ближайшие дни футболист будет находиться в больнице.

Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Азар пропустит остаток нынешнего сезона.

Эден перешёл в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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