Азар перенёс операцию
Нападающий «Реала» Эден Азар был успешно прооперирован в Далласе (США), сообщает пресс-служба мадридского клуба.
За хирургическим вмешательством наблюдали члены медицинского штаба «сливочных». В ближайшие дни футболист будет находиться в больнице.
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1), который состоялся 22 февраля. До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Азар пропустит остаток нынешнего сезона.
Эден перешёл в «Реал» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
От Азара ждали, что он заменит Роналду. Но пока над ним смеются в Испании
Лидер сборной Бельгии, которая начнёт Евро-2020 матчем с Россией, после перехода в «Реал» превратился в объект шуток и насмешек.
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